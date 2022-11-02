Власть 02 ноября 2022, 14:53 Британия скомпрометировала себя заявлением о непричастности к атаке на Севастополь — Захарова Представитель МИД Захарова: Россию передаст Британии данные о ее причастности к атакам ВСУ Unsplash

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Власти Великобритании скомпрометировали себя, когда моментально заявили о своей непричастности к атакам на Севастополь, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ходе брифинга она рассказала, что Россия ознакомит общественность с информацией об атаке на крымский город.

По словам Захаровой, людям расскажут не только об инциденте в Севастополе, но и о подрывах на «Северных потоках». Она уточнила, что британские власти скомпрометировали себя моментальным заявлением о непричастности к этим событиям.

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«Раз они сами себя скомпрометировали <…> думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны», — отметила Мария Захарова.

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Доказательства о вовлеченности британских специалистов в атаку на Севастополь 29 октября и ЧП на газопроводах передадут послу Великобритании, сообщило РИА ФАН. Для этого его вызовут в МИД России.

Ранее стало известно, что экс-британский премьер Лиз Трасс могла отправить госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом «все сделано» сразу после взрыва на «Северных потоках». Мария Захарова призвала власти королевства прояснить ситуацию.