Власть 17 ноября 2023, 20:36 БРИКС рассмотрит заявку, если Франция захочет присоединиться — Путин Путин: если Франция захочет присоединиться, БРИКС рассмотрит ее заявку РИА «Новости»

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БРИКС рассмотрит заявку Франции о присоединении, если Париж захочет работать с объединением. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более, что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — ответил Путин на обращение внука первого президента Франции Шарля де Голля Пьера.

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Глава российского государства заявил, что учитывать все точки зрения при расширении БРИКС непросто, однако нужно к этому стремиться. Путин пояснил, что других вариантов нет, поскольку неприемлемо провозглашать исключительность одних в сравнении с другими.

По итогам августовского саммита БРИКС объединение расширилось до 11 участников. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года.