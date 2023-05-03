Власть 03 мая 2023, 18:37 Брифинг для иностранных атташе провели в Минобороны Минобороны России провело брифинг для военных атташе дружественных стран РИА «Новости»

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных государств, сообщили в пресс-службе ведомства. До специалистов довели подход РФ к ядерному сдерживанию.

Замглавы Минобороны рассказал, что деятельность России в этой области носит исключительно оборонительный характер, а также направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

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Фомин обратил внимание, что США и их союзники по НАТО отвергли требования РФ о выводе американского ядерного оружия на свою территорию.

«В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии», — отметили в Минобороны и добавили, что подобные меры стали ответом на действия НАТО.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу посетил Белоруссию, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности, переговоры провели после недавней встречи лидеров двух стран.