Власть 21 января 2024, 23:54 «Бред сумасшедшего». Сенатор Бондарев — о призыве Украины к отказу России от ядерного щита Сенатор Бондарев заявил, что Россия никогда не откажется от ядерного щита РИА «Новости»

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Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев посоветовал украинским политикам даже не мечтать о том, что Россия в одностороннем порядке откажется от ядерного оружия, обеспечивающего защиту страны. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами. Животный страх удержит их от этого», — заявил сенатор.

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По его словам, западные страны воюют с Россией чужими руками. Речь идет об украинском конфликте. Сейчас они не выигрывают на фронте, поэтому пусть и не надеются, что смогут заставить РФ подписать позорный мир, противоречащий ее национальным интересам. Он добавил, что «пусть об этом не мечтают».

Рассуждения украинских военных о том, что Украина якобы будет диктовать условия мира России после окончания специальной военной операции, в том числе отказ от ядерного оружия, Бондарев назвал «измышлениями идиотов» и «бредом сумасшедшего».

Ранее заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия при подписании мирного соглашения, ведь любой конфликт заканчивается за столом переговоров.