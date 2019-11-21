Братские отношения с Сербией не разрушатся после «шпионского» видео

Братские и союзнические отношения Москвы и Белграда не пострадают после публикации видео, на котором якобы запечатлена передача денег сотрудником посольства РФ сербскому чиновнику. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не совсем вопрос администрации президента, но уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Представитель президента добавил, что в Кремле не знают про этот инцидент с видео, и в этом еще надо разобраться.

Шпионское видео с военным РФ назвали подлинным в Сербии Подробнее

В YouTube появилась видеозапись, на которой якобы российский военный Георгий Клебан передает деньги своему вероятному балканскому агенту. Сербская газета «Политика» сообщила, что видео было сделано несколько лет назад. Издание также утверждает, что это не офицер, как написали некоторые СМИ, а гражданское лицо, которое, вероятнее всего, торговало коммерческими данными.

Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местным СМИ подлинность видео.