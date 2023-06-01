Власть 01 июня 2023, 14:35 Бортников заявил об использовании зерновых коридоров для атак на Россию Директор ФСБ Бортников: зерновые коридоры используют для атак на российское побережье РИА «Новости»

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Зерновые коридоры используют, чтобы атаковать российское побережье. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, его процитировал ТАСС.

Глава ФСБ присутствовал на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ. Бортников отметил, что российские спецслужбы ожидают трансформацию международного терроризма.

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По словам директора Федеральной службы безопасности, Запад стремится дестабилизировать ситуацию в СНГ. США и Великобритания активно работают, чтобы разобщить страны содружества, указал Бортников.

«Американцы и англичане очень серьезным образом „окучивают“ и политическое руководство [СНГ], пытаясь повлиять на обстановку в наших рядах», — подчеркнул глава ФСБ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка будет нерабочей, если ситуация с российским экспортом не изменится, сообщил RT. По мнению министра, с этой инициативой все останется так, как есть сейчас.