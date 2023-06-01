01 июня 2023, 14:35
Бортников заявил об использовании зерновых коридоров для атак на Россию
Директор ФСБ Бортников: зерновые коридоры используют для атак на российское побережье
Зерновые коридоры используют, чтобы атаковать российское побережье. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, его процитировал ТАСС.
Глава ФСБ присутствовал на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ. Бортников отметил, что российские спецслужбы ожидают трансформацию международного терроризма.
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По словам директора Федеральной службы безопасности, Запад стремится дестабилизировать ситуацию в СНГ. США и Великобритания активно работают, чтобы разобщить страны содружества, указал Бортников.
«Американцы и англичане очень серьезным образом „окучивают“ и политическое руководство [СНГ], пытаясь повлиять на обстановку в наших рядах», — подчеркнул глава ФСБ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка будет нерабочей, если ситуация с российским экспортом не изменится, сообщил RT. По мнению министра, с этой инициативой все останется так, как есть сейчас.
ФСБ
зерновая сделка
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