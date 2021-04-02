Борисов провел переговоры с президентом Кубы в Гаване

Вице-премьер России Юрий Борисов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Гаване. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Они обсудили отношения двух стран. Также Борисов принял участие в работе межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству.

«Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», — рассказали в аппарате вице-премьера.