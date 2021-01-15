Бориса Пиотровского назначат вице-губернатором Санкт-Петербурга

Помимо прочего, на должность вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования ожидается подтверждение кандидатуры Сергея Дрегваля. Он является бывшим генеральным директором энергетической организации «Россети Урал», пишет ИА «Невские новости».

Борис Пиотровский с осени 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга. Дрегваль в последнее время работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». С 23 ноября прошлого года он является советником губернатора города.