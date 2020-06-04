Борис Титов раскритиковал новый проект КоАП

Как стало известно «Интерфаксу», несмотря на внесенные изменения, новая версия все еще может ухудшить инвестиционный климат, и нанести вред развитию малого и среднего бизнеса. Тем более, в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, не были ликвидированы избыточные и устаревшие требования, которые караются штрафами. А их размер не был уменьшен, но, напротив, увеличен. Причем, без экономического обоснования.

«К сожалению, штрафы у нас в стране являются заранее планируемым источником пополнения бюджета. То есть ситуация, когда бизнес нарушил по минимуму, даже не закладывается как целевая. Соответственно, и контролеры стараются собирать штрафы по максимуму, потому что так поставлена задача», — цитирует Титова ТАСС.

Доработанный вариант КоАП Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов 29 мая 2020 года. Первый вариант, появившийся в январе, подвергся жесткой критике в Госдуме.