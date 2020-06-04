    04 июня 2020, 05:10

    Борис Титов раскритиковал новый проект КоАП

    Анастасия Кукова

    Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на имя замминистра юстиции Дениса Новака отрицательный отзыв на новый проект административного кодекса, опубликованный ведомством. Он предложил отложить принятие доработанной редакции документа, пишут «Ведомости».
    Борис Титов раскритиковал новый проект КоАП

    Как стало известно «Интерфаксу», несмотря на внесенные изменения, новая версия все еще может ухудшить инвестиционный климат, и нанести вред развитию малого и среднего бизнеса. Тем более, в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В частности, не были ликвидированы избыточные и устаревшие требования, которые караются штрафами. А их размер не был уменьшен, но, напротив, увеличен. Причем, без экономического обоснования.

    «К сожалению, штрафы у нас в стране являются заранее планируемым источником пополнения бюджета. То есть ситуация, когда бизнес нарушил по минимуму, даже не закладывается как целевая. Соответственно, и контролеры стараются собирать штрафы по максимуму, потому что так поставлена задача», — цитирует Титова ТАСС.

    Доработанный вариант КоАП Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов 29 мая 2020 года. Первый вариант, появившийся в январе, подвергся жесткой критике в Госдуме.