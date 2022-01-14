Борис Грызлов стал послом России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии Бориса Грызлова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущий белорусский посол Евгений Лукьянов не проработал на своей должности и года — его назначение состоялось в марте 2021 года. До него с 30 апреля 2019 года послом в Минске был Дмитрий Мезенцев.

Ранее сообщалось, что кандидатура Грызлова была уже одобрена профильным комитетом Госдумы по делам СНГ. Занять новую должность он сможет уже в этом месяце.

Грызлов занимает пост представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с декабря 2015 года, а также должность председателя Высшего совета «Единой России».

Ранее Грызлов занимал пост министра внутренних дел России с марта 2001-го по декабрь 2003-го. В третьем, четвертом и пятом созывах был спикером Госдумы и лидером фракции. В 2016 году вошел в качестве постоянного члена в Совет безопасности России.