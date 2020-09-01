facebook_pixel
    01 сентября 2020, 15:58

    Борис Джонсон назначил нового главу госслужбы Великобритании

    Полина Петрова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Саймона Кейса секретарем кабинета министров и главой государственной гражданской службы, информирует ТАСС.

    «Годы, проведенные им (Кейсом — прим. ред.) в самом сердце правительства, и работа при королевском дворе сделали его человеком, идеально подходящим для этой должности», — отметил Джонсон.

    Уточняется, что прежде пост занимал советник премьер-министра по национальной безопасности Марк Седвилл. Накануне он подал в отставку, информирует «Газета.ru».

    Ранее 41-летний Кейс занимал должности в министерствах и канцелярии премьер-министра. Помимо прочего, он являлся личным секретарем принца Уильяма.

    Новости SMI.FM