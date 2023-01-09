Власть 09 января 2023, 17:49 Борьбу с коррупцией назвали одним из важнейших приоритетов России Депутат ГД Пискарев: Россия продолжит борьбу с коррупцией после денонсации конвенции СЕ РИА «Новости»

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Борьба с коррупцией останется одним из важнейших приоритетов и после выхода России из Конвенции СЕ об уголовной ответственностью с этими преступлениями, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, страна не откажется от принятых стандартов, сообщил ТАСС.

«Тем, кто нечист на руку, не стоит надеяться на увеличение шансов уйти от ответственности после денонсации конвенции», — подчеркнул парламентарий.

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Пискарев добавил, что к денонсации конвенции Россию подтолкнуло лишение страны права голоса и возможности полноценной работы в рамках Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Депутат уточнил, что власти продолжат разработку законов, которые «перекрывают коррупционерам возможности использовать неправедно нажитое».

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Пискарев напомнил, что за последнее время в РФ приняли около полутора десятков документов, направленных в том числе на профилактику этих преступлений.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму предложение о денонсации документа, подписанного в Страсбурге в 1999 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это не скажется на антикоррупционной борьбе в стране.