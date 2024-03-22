Власть 22 марта 2024, 14:35 Борьба с распространением неонацизма стала темой совещания Путина с Совбезом Путин предложил членам Совбеза обсудить борьбу с распространением неонацизма РИА «Новости»

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Состоялось оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Глава государства предложил обсудить борьбу с распространением неонацизма.

Владимир Путин принял участие в совещании по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. Он поприветствовал участников и предложил первым делом обсудить важную в контексте современности тему борьбы с неонацизмом.

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«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали, мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно», — сказал он.

По этому вопросу, по словам главы государства, планировали выступить два докладчика. Остальные темы повестки пресс-служба администрации президента не раскрыла.

Предыдущее совещание с членами Совбеза прошло 15 марта. На нем министр обороны Сергей Шойгу доложил о ситуации с обстрелами приграничных регионов в дни президентских выборов.