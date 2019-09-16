Большинство россиян высказались «за» женщин в политике

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Респондентов спросили о положительных качествах женщин, которые участвуют в политике. Чаще всего опрошенные называли хозяйственность и лучшее понимание соцпроблем. Так ответили 11%.

Также 8% отметили интуицию женщин-политиков, о мудрости и профессионализме говорили 7%. А 5% россиян в представительницах прекрасного пола, работающих в этой сфере, нравятся доброта и мягкость характера.

Однако 9% считают мягкий характер отрицательным фактором. Еще столько же не одобряют эмоциональность в политике. По мнению 6% опрошенных, работе политика мешает необходимость заниматься детьми и семьей в целом. Кроме того, 3% осудили склонность к необдуманным поступкам, а еще 3% непрофессиональное поведение.

По данным исследования, самыми известными политиками-женщинами в России оказались Валентина Матвиенко (33%), Ирина Хакамада (12%) и Элла Памфилова (9%).