Важное 22 марта 2024, 13:14 Большинство попыток вторжения диверсантов в Белгородскую область купировали у границ Песков: попытки ДРГ прорваться в Белгородскую область купировали у границ РИА «Новости»

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Большинство попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область купировали еще на приближении к границам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, имел ли он в виду под оккупированными Украиной территориями только четыре новых субъекта, или речь шла и о приграничных регионах.

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«Там у нас нет оккупированных территорий. Если вы расслышали заявление Министерства обороны, все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано еще на траектории приближения к нашей государственной границе», — отметил Песков.

При этом в новых регионах еще нужно выходить на границы и освобождать территории, отодвигая врага. Этим и занимаются герои-военные, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что Россия не потерпит рядом со своими границами страну, которая хочет отобрать Крым любыми способами. Он отметил, что главное — обезопасить людей на территориях, фактически оккупированных Украиной.