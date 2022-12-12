Власть 12 декабря 2022, 13:52 Большинство американцев не готовы к переизбранию в президенты Джо Байдена

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Около 70% жителей Соединенных Штатов Америки не хотят видеть на посту президента действующего лидера Джо Байдена. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на экономический опрос CNBC.

Отмечается, что опрашиваемых по большей мере не устраивает возраст Байдена.

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По данным опроса, 61% американцев также выступают против переизбрания президентом бывшего главы государства Дональда Трампа.

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