Большие плакаты попросили не приносить на пресс-конференцию Путина

Журналистов, которые примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросили не приносить большие плакаты. Кремль указал их рекомендуемый размер.

Так, департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента предупредил представителей СМИ, что не надо писать просьбы или вопросы на бумаге, чей размер больше формата А3 (297×420 миллиметров). Ведь в противном случае они помешают работе фотографов и съемочных групп. Об этом сообщило РИА «Новости».

В последние годы журналисты всеми возможными способами пытаются привлечь внимание президента во время пресс-конференции. В ход идут плакаты, национальные наряды, игрушки, необычные головные уборы, яркие наряды.

Путин 19 декабря проведет свою 15-ю пресс-конференцию, начиная с 2001 года. Она начнется в 12:00 по московскому времени. На нее аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек (в прошлом году — 1702 представителя СМИ). Общественность гадает, сколько будет длиться пресс-конференция в этот раз. В 2018 году мероприятие продолжалось три часа 43 минуты. За это время президент ответил на 61 вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент ответит на любые вопросы. В том числе, это касается и дела Ивана Голунова.