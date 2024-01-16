Власть 16 января 2024, 21:16 «Большие деньги». Путин рассказал о финансовой поддержке новых регионов Путин: российские власти направили более триллиона рублей в новые регионы РИА «Новости»

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Российские власти направили один триллион 77 миллиардов рублей на развитие новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече глав муниципальных образований.

Глава государства отметил позитивную динамику экономической сферы России: рост ВВП, работу финансовой и банковской систем. Все это позволило выделить средства на развитие новых территорий.

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«Это позволило нам направить в новые регионы свыше одного триллиона рублей — один триллион 77 миллиардов. Это большие деньги», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал, что среди уехавших в западные страны россиян все больше желающих вернуться. По мнению главы государства, людям с традиционными ценностями сложно растить в детей Европе. А в России, напротив, стараются сохранить культурный код и нормальные ценности, уверен президент.