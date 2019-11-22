Больше тысячи россиянок в Сирии попросили Москалькову о помощи

Помимо них 115 обращений направили соотечественницы, которые оказались в трудной ситуации за границей.

В связи с этим Москалькова и глава комитета Леонид Слуцкий предложили создать в стране систему помощи гражданам, попавшим в беду за рубежом.

Уполномоченный по правам человека напомнил про один из важнейших тезисов страны — «Россия своих не бросает». Нуждающимся помогают президент России Владимир Путин, Министерство иностранных дел, спецслужбы, уполномоченный по правам человека, а также институты гражданского общества. Однако пострадавшие нуждаются в новых инструментариях и механизмах по действиям в сложных жизненных ситуации, отметила Москалькова.

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Она рассказала про 18 соглашений о двустороннем сотрудничестве с иностранными коллегами, в том числе с Ираном, Турцией, Грецией, Казахстаном и Киргизией. Их подписали в аппарате российского омбудсмена. Эти документы позволяют решать вопросы помощи россиянам, минуя бюрократические алгоритмы действий.

«Правильно, что палаты Федерального собрания сейчас взялись за эту животрепещущую тему, но важно не просто взяться, а реально помочь людям и попытаться выстроить в обозримом будущем систему помощи тем, кто оказался в беде за пределами России», — заявил Слуцкий.

Этот вопрос обсуждался на заседании, которое посетила вернувшаяся на родину из США россиянка Мария Бутина. Она может заняться помощью россиянам, попавшим в беду за рубежом.

Бутину арестовали в США летом 2018 года. Суд обвинил женщину в работе без лицензии в качестве иностранного агента. Соотечественницу освободили 25 октября 2019-го.