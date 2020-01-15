    15 января 2020, 18:57

    Больше половины россиян одобрили отставку правительства

    Анастасия Кукова

    Отставку российского правительства, последовавшую за обращением Владимира Путина к Федеральному собранию, одобрили 54% россиян. В опросе, проведенном 15 января, приняли участие 1600 респондентов из 331 города или села.
    Больше половины россиян одобрили отставку правительства

    Об этом сообщил Исследовательский центр портала Superjob.ru. После того как Путин озвучил изменения, которые могут произойти в Конституции, Дмитрий Медведев сообщил, что Кабмин полностью уходит в отставку.

    Эту новость положительно восприняли 54% опрошенных, четверть отнеслась к ней нейтрально и 16% затруднились ответить. Только 5% респондентов отозвались об отставке негативно.

    Около года назад «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром», сообщили, что 53% опрошенных россиян выступили за отставку правительства. Основной претензией (57%) была названа неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения.

    Эксперты утверждают, что после обращения может власть может измениться. Поставленные задачи требуют ротации части состава правительства.