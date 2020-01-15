Больше половины россиян одобрили отставку правительства
Об этом сообщил Исследовательский центр портала Superjob.ru. После того как Путин озвучил изменения, которые могут произойти в Конституции, Дмитрий Медведев сообщил, что Кабмин полностью уходит в отставку.
Эту новость положительно восприняли 54% опрошенных, четверть отнеслась к ней нейтрально и 16% затруднились ответить. Только 5% респондентов отозвались об отставке негативно.
Около года назад «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром», сообщили, что 53% опрошенных россиян выступили за отставку правительства. Основной претензией (57%) была названа неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения.
Эксперты утверждают, что после обращения может власть может измениться. Поставленные задачи требуют ротации части состава правительства.