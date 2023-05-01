Власть 01 мая 2023, 13:41 «Большая вода» пришла в Донбасс. Военстрой показал видео пуска в канал Северский Донец Военстрой опубликовал кадры первого пуска воды из Дона в канал Северский Донец

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В канал Северский Донец впервые пустили воду, сообщили в Telegram-канале Военно-строительного комплекса Минобороны России. Там уточнили, что объект возвели за рекордные сроки.

«„Большая вода“ пришла в Донбасс. Это исторические кадры», — отметили в Военстрое.

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В ведомстве уточнили, что вода в канал пришла из Дона по новому водоводу, который возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и других предприятий в рекордные сроки — всего за четыре месяца. На строительство подобных объектов обычно тратят несколько лет.

В конце марта Минобороны сообщало о начале работы первой плавучей насосной станции нового водовода на реке Дон. Устройство обеспечило забор воды. По словам главы проекта военно-строительного комплекса министерства Алексея Леонова, в столь сжатые сроки подобные объекты еще не возводили. Он напомнил, что даже во времена Советского Союза на создание таких водоводов уходило до пяти лет. Наполнять новый водовод для нужд ДНР начали в начале апреля, заявлял врио главы республики Денис Пушилин.