Важное 24 ноября 2023, 17:15 Большая пресс-конференция Путина состоится скоро — Песков Песков указал на организацию большой пресс-конференции Путина в ближайшее время РИА «Новости»

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Скоро», — кратко ответил Песков на вопрос о датах большой пресс-конференции главы государства.

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Ранее представитель Кремля сообщал, что в 2023 году прямую линию Путина объединят с пресс-конференцией. Пресс-секретарь президента отметил, что с датой мероприятия определились, однако объявлять сразу не стали.

Песков пообещал журналистам своевременно сообщить о точном дне проведения прямой линии. При этом Кремль планирует заранее собрать вопросы жителей России к главе государства.

Прямая линия с Путиным ежегодно проходит с 2001 года. В 2021 году мероприятие состоялось в юбилейный 20-й раз. А вот в 2022 году традиционной прямой линии не было. Такое решение в Кремле объяснили многочисленными выступлениями президента.