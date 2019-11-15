Большая пресс-конференция Путина пройдет в конце декабря

Совсем скоро Кремль объявит аккредитацию для журналистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлогодней большой пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря 2019-го, было более тысячи журналистов. Она продлилась 3 часа 43 минуты.

За это время Владимир Путин ответил на 66 вопросов, которые касались российской и международной повестки дня, напоминает новостной агрегатор СМИ 2. Президента спрашивали об экономике, реализации нацпроектов, проблемах дольщиков, а также рассказывали о проблемах из жизни регионов.