Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль большую часть Мариуполя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично посетил город.

Чеченский лидер пояснил, что хотел из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей. Российские военнослужащие, подчеркнул Кадыров, проделали колоссальную работу по освобождению Мариуполя.

«Уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских Вооруженных сил», — заявил он.

Кадыров встретился с командующим восьмой гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой. Они обсудили продвижение бойцов на ответственных участках и примерные сроки полного перехода Мариуполя под контроль российской армии.

«Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», — рассказал Кадыров.

Военнослужащим, добавил он, привезли гуманитарную помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. В скором времени бойцам доставят медицинское и военно-техническое оборудование.

«Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», — заключил Кадыров.