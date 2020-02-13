«Больное неизлечимой русофобией сознание». Пушков — о словах польского посла, который обвинил СССР в оккупации

Дарья Морозова Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение о словах посла, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на Twitter чиновника. Пушков написал, что «только больное неизлечимой русофобией сознание» могло выдать подобное. Подписчики поддержали его и предложили ввести уголовное наказание «За фальсификацию, и отрицания результата ВОВ». Поделиться статьей









