Больница в Звенигороде начнет принимать пациентов с 10 апреля. Ее отремонтировали меньше чем за три недели

Две недели круглосуточной работы понадобилось строителям, чтобы в ближайший вторник, 7 апреля, сдать после капитального ремонта и полной переделки два корпуса Звенигородского клинического центра. Сегодня туда с инспекцией приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На своей странице в Instagram он написал, что строители за две недели совершили настоящий подвиг. Они подготовили больницу в Звенигороде на 90%.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Здесь капитально отремонтировали два корпуса. Но строили, по сути, с нуля — тут были только старые стены и окна», — рассказал губернатор.

Теперь это будет инфекционная больница, которая начнет принимать пациентов, зараженных коронавирусом.

«Все то, что позволяет сегодня лечить пациентов, находящихся в тяжелой стадии болезни, в средней и в легкой. Открыть больницу мы планируем 10 апреля», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор отметил, что таких инфекционных коек к концу апреля будет около пяти тысяч.

«Нам надо быть готовыми к осложнениям. Но дай Бог, чтобы эти койки были пусты», — подчеркнул он.

В клинике оборудовали отдельную вентиляцию и сделали изолированные боксы, чтобы заболевшие не заражали друг друга. Все это позволяет лечить болезни в любой стадии — и в тяжелой, и в средней, и в легкой.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

До конца апреля в Московской области количество таких специальных коек доведут до пяти тысяч. Ситуация с коронавирусом пока нестабильная, но хочется надеяться на то, что часть коек не понадобится. Пока в Подмосковье в больницах проходят лечение 83 человека, из которых состояние четырех остается тяжелым.

Источник фото:пресс-служба губернатора Московской области

В‌ ‌Московской‌ ‌области‌ ‌с‌ ‌30‌ ‌марта‌ ‌действует‌ ‌режим‌ ‌самоизоляции‌ ‌для‌ ‌жителей.‌ ‌Выходить‌ ‌из‌ дома разрешили только‌ ‌тем, ‌ ‌кто‌ ‌не‌ ‌заражен‌ ‌коронавирусом‌. Покидать ‌жилье‌ ‌можно‌ ‌только‌ ‌для посещения ‌ больницы, ‌ прогулки ‌до‌ ‌аптеки‌ ‌или‌ ‌магазина, ‌выгул‌ивания ‌домашнего‌ ‌питомца‌ ‌или‌ ‌выкидывания‌ ‌мусора.

‌В‌ ‌Московской области временно прекратили работать торговые‌ ‌центры, ‌‌кинотеатры, ‌ фитнес-клубы‌ ‌и‌ ‌салоны‌ ‌красоты.‌ ‌Такой‌ ‌режим‌ ‌будет‌ ‌действовать‌ ‌до‌ ‌1‌ ‌мая.‌

Сейчас‌ ‌подмосковные‌ ‌врачи‌ ‌помогают‌ ‌справиться‌ ‌с‌ ‌коронавирусом‌ ‌211‌ ‌пациентам.‌ ‌Вылечить‌ ‌удалось‌ ‌17‌ ‌человек.‌ ‌Умерли ‌с‌ ‌диагностированным‌ ‌возбудителем‌ ‌только‌ ‌двое.‌