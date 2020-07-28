Болгарский политолог заявил о причастности США к протестам в странах Европы

Политолог Пламен Пасков заявил о причастности США к протестам в странах Европы. Он напомнил о митингах в Болгарии, которые начали устраивать после того, как активист Христо Иванов отправился на пляж, незаконно захваченный теневым болгарским политиком Ахмедом Доганом.

Мужчину задержали сотрудники службы госбезопасности. На следующий день органы прокуратуры вторглись в администрацию президента Болгарии Румена Радева и арестовали его сотрудников. Радев публично потребовал отставки правительства и главного прокурора, назвав их «мафией».

Изначально люди поддерживали требования президента об отставке правительства. Позже лозунги сменились призывами «за все хорошее, против всего плохого». Практически одновременно беспорядки происходили в Сербии и Греции, где тоже можно было услышать фразу «за все хорошее и против всего плохого», пишет «ПолитЭксперт».

По словам специалиста, у здания Министерского совета Болгарии, где заседает премьер Борисов, был замечен автомобиль американского посла. Это никак не освещалось журналистами и не комментировалось публично.

После этого глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что Штаты накладывают новые санкции на все компании, которые принимают участие в проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Отмечается, что одна из веток должна пройти через Болгарию.