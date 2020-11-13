Более тысячи поправок предложили внести в бюджет. Это число стало рекордным

Госдума рассмотрит более тысячи поправок в бюджет на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. Они будут касаться выплат медработникам, повышения финансирования сельского хозяйства и дополнительных субсидий для оплаты ЖКХ.

«По сравнению с предыдущими годами их (поправок — прим.ред.) гораздо больше, чем обычно. Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16-го числа, наш комитет начнет их рассмотрение. Нет отрасли, которой они бы не касались», — привела газета «Известия» слова первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентина Шурчанова.

По данным комитета, общая сумма финансовых нововведений может достичь нескольких триллионов рублей. При разработке поправок учитывалась их социальная направленность. Депутаты предложили выделить дополнительные деньги на улучшение качества жизни людей в селах и городах, а также для переселения граждан из аварийного жилья.

«Мы предлагаем дополнительно направить 50 миллиардов рублей на межбюджетные трансферты регионам, которые получали деньги из-за COVID в этом году. Эту помощь надо сохранить. Во-вторых, 64 миллиарда рублей — на экономическое развитие, в том числе на поддержку промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса», — рассказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В свою очередь в Минфине пояснили, что поправки к проекту бюджета вносятся на рассмотрение в комитет Госдумы. Но окончательное решение будет принимать парламент.