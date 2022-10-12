Более 80 домов появятся в Москве по программе реновации | 360°

Власть 12 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Более 80 домов появятся в Москве по программе реновации

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Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о программе реновации в Восточном административном округе города. Там построят 86 новых домов, сообщила НСН.

Он уточнил, что 38 из них находятся на этапе строительства, а 48 домов проектируют.

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«С начала 2022 года в округе введено три дома, расположенные в районах Восточный и Косино-Ухтомский», — рассказал Загрутдинов.

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Он добавил, что новое жилье в округе получат жильцы 1062 домов. Общая площадь квартир составит 3,6 миллиона квадратных метров.

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