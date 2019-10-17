Более 500 подъездов отремонтировали в Балашихе с начала 2019 года

550 подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Балашихе с начала 2019 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе совместного выездного совещания с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым.

Они проверили выполненные работы в подъездах дома № 1 по улице Московской и дома № 16 по улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный, пообщались с руководством управляющей компании и жителями.

«С начала этого года в Балашихе мы отремонтировали 550 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева „Мой Подъезд“. Осмотрели подъезды. Убедились, что работы сделаны качественно и творчески», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что всего в 2019 году в Балашихе планируется отремонтировать 641 подъезд.

«Работы выполняются, близки к завершению. Самое главное, что на территории всего города и в микрорайоне Железнодорожный все выполняется согласно графику. В Балашихе есть запрос от жителей на дальнейшее продолжение этой программы», — сказал Игорь Брынцалов.

Программа «Мой Подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.