Власть 21 марта 2024, 18:29 Более 50 спортивных объектов восстановят в Донбассе и Новороссии Фонд «Наш спорт» начал восстановление более 50 объектов в Донбассе и Новороссии Unsplash

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В Донбассе и Новороссии восстановят более 50 спортивных объектов при поддержке фонда «Наш спорт». Об этом сообщил Луганский информационный центр.

По словам исполнительного директора организации Рифата Бикташева, сейчас проводится анализ всех площадок, ремонт которых намечен на 2024 год.

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«На данный момент у нас восстановлено порядка 15 объектов по всем четырем новым регионам, планируется продолжить работу и восстановить более 50 объектов», — уточнил Бикташев.

Речь идет о строительстве спортивных сооружений открытого типа и площадок для сдачи норм ГТО.

В пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщили, что с 2022 года в новых регионах России востановили больше 700 школ.