Более 450 советских актов упразднили в России
«Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, правительство аннулировало приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году.
Акты признаны недействительными постановлением правительства, документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Все 450 актов утратят силу в течение ближайших двух лет.
В правительстве отметили, что ревизия актов проводилась в рамках механизма «регуляторной гильотины». Отмененные акты не применялись или использовались редко. В кабмине считают, что ревизия поможет систематизировать российское законодательство.