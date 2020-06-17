Более 450 советских актов упразднили в России

Правительство признало недействительными более 450 устаревших актов, которые были приняты в прошлом веке. Среди прочего там нормы по естественной убыли колбасы в процессе хранения.

«Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, правительство аннулировало приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году.

Акты признаны недействительными постановлением правительства, документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Все 450 актов утратят силу в течение ближайших двух лет.

В правительстве отметили, что ревизия актов проводилась в рамках механизма «регуляторной гильотины». Отмененные акты не применялись или использовались редко. В кабмине считают, что ревизия поможет систематизировать российское законодательство.