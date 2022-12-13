Важное 13 декабря 2022, 12:16 Более 400 украинских националистов задержали при попытке пересечения границы — ФСБ Директор ФСБ Бортников: при попытке пересечения границы задержали более 400 украинцев Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Более 400 украинцев задержали при попытке пересечь российскую границу, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, ранее они совершили военные преступления, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников провели заседание, на котором подвели итоги уходящего года.

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В НАК рассказали, что в 2022 году предотвратили 123 преступления террористической направленности. Из них — 64 теракта. Силовики пресекли деятельность 68 ячеек международных террористических организаций. По словам Александра Бортникова, за год в России выросло число террористических проявлений. Он связал это с активизацией спецслужб Украины.

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