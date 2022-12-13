13 декабря 2022, 12:16
Более 400 украинских националистов задержали при попытке пересечения границы — ФСБ
Директор ФСБ Бортников: при попытке пересечения границы задержали более 400 украинцев
Более 400 украинцев задержали при попытке пересечь российскую границу, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, ранее они совершили военные преступления, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников провели заседание, на котором подвели итоги уходящего года.«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», — отметил Бортников. Он добавил, что в Россию не пустили 1026 человек, которые причастны к террористической деятельности.
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В НАК рассказали, что в 2022 году предотвратили 123 преступления террористической направленности. Из них — 64 теракта. Силовики пресекли деятельность 68 ячеек международных террористических организаций. По словам Александра Бортникова, за год в России выросло число террористических проявлений. Он связал это с активизацией спецслужб Украины.
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