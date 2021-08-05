Более 30 комплектов типовой закупочной документации утвердили в Москве с начала года

В Москве утвердили 34 комплекта типовой конкурсной документации в рамках стандартизации госзакупок в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что таким образом объем госзакупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, достиг 73%.

«В рамках стандартизации городом утвержден уже 321 комплект типовой закупочной документации, доступной для использования при размещении закупок города Москвы, которая содержит единые и понятные требования для всех участников закупок. Объем ежегодных регулярных закупок, в отношении которых разработана и утверждена типовая документация, превышает 260 миллиардов рублей», — уточнил заммэра.

Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, усиливает конкуренцию и сокращает риски их обжалования участниками, позволяет более эффективно использовать бюджетные средства Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы.

Типовой комплект конкурсной документации включает техзадание, проект госконтракта, типовой порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках и иные данные.

«Около 29% утвержденных в первом полугодии комплектов приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства; 25% — на документацию, применяемую в закупках в сфере имущества и транспорта; 17% — в закупках на общегородские потребности; 10% — в закупках в здравоохранении; 9% — в образовании; по 5% — в информатизации и соцзащите», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

До конца 2021 года планируется разработать еще 26 комплектов типовой документации и довести объем стандартизированных закупок до 76% от осуществляемых в Москве.