Власть 08 сентября 2023, 11:25 Более 200 тысяч человек начали следить за региональными выборами в России Памфилова: почти 214 тысяч человек следят за региональными выборами в России

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Почти 214 тысяч человек наблюдают за российскими региональными выборами. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«За региональными выборами наблюдают почти 214 тысяч человек. 14 из 20 партий, которые участвует в выборах, своих наблюдателей направили», — отметила она.

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Центризбирком заявил, что в информационный центр ЦИК России аккредитовались 983 представителя средств массовой информации, только для работы на избирательных участках — 7354 журналистов.

Выборы разных уровней начались в России утром 8 сентября. Они продлятся до вечера 10 сентября.

В частности, в Московской области жители выберут губернатора, депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов в советы депутатов в 10 городских округах. Досрочно проголосовать смогут те, кто заранее зарегистрировался.