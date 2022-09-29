Новый закон для уличных музыкантов появится в Петербурге | 360°

Власть 29 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Новый закон для уличных музыкантов появится в Петербурге

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Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин рассказал, что в Санкт-Петербурге собираются урегулировать выступления уличных музыкантов на законодательном уровне. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По его словам, «закон призван внести ясность и прозрачность в проведение уличных выступлений». Места поделят по допустимому уровню звука: с возможностью использовать усилитель или без нее, также появятся правила организации выступлений, которые обяжут соблюдать безопасность, чистоту и порядок, и ответственность за нарушение этих правил.

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Болтин отметил, что для музыкантов создадут специальные площадки. Всего в городе таких планируется более 200, заключил он.

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