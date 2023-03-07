Власть 07 марта 2023, 14:20 Более 20 стихийных захоронений обнаружили в зоне проведения СВО Сформированные СК отряды обнаружили 20 стихийных захоронений в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Сформированные Следственным комитетом поисковые отряды обнаружили в зоне проведения спецоперации более 20 стихийных захоронений, сообщили в пресс-службе СК. Там добавили, что благодаря работе волонтеров удалось установить личности ряда погибших

Глава ведомства Александр Бастрыкин посетил Херсонскую область, где провел рабочее совещание. Ранее он поручил организовать работу поисковых отрядов, сейчас в зоне СВО работают четыре таких группы. В их состав входят волонтеры, следователи, криминалисты и эксперты. Они исследуют освобожденные населенные пункты с целью обнаружения захоронений военнослужащих и гражданских лиц.

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«Ими обработана информация о более 20 стихийных захоронениях, что в последующем позволило установить личности ряда погибших», — уточнили в СК.

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Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на территории республики нашли захоронения украинских военнослужащих. В качестве братских могил бойцы ВСУ использовали воронки от крупнокалиберной артиллерии, пояснил он.