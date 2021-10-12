Более 20 охраняемых территорий создадут в России

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании в стране новых охраняемых природных территорий. По его словам, эта программа будет воплощена к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление главы государства на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Сейчас в стране числится 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. По словам российского лидера, общая территория природных мест сейчас достигает 25% от сухопутной территории страны, написал RT.

«При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий», — добавил Путин.