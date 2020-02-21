Более 14 млрд рублей выделят на голосование по поправкам в Конституцию

В правительстве думают, откуда взять деньги на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое должно пройти в ближайшие месяцы. Пока известно, что сумма точно превысит 14,8 миллиарда рублей.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на Минфин, на голосование должны выделить не менее 14,8 миллиарда рублей. Такая сумма получилась с учетом нескольких факторов — текущий уровень инфляции и объем выделяемых средств не должен быть меньше тех, что были потрачены на выборы президента. А тогда, в 2018-м, на подготовку и саму кампанию направили 14 миллиардов 259 миллионов 400 тысяч рублей.

«Таким образом, с учетом инфляции объем финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования в 2020 году, не может быть меньше 14 816 300 000 рублей», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

При этом откуда взять средства на голосование, пока еще не решили. Другой вопрос, хватит ли планируемых денег на создание такого количества бюллетеней, с учетом вносимых поправок. ЦИК не ответил оперативно на этот вопрос, но в рабочей группе заверили, что поправки в Конституцию будут принимать пакетом, и проблем не возникнет.

«Голосование будет проходить пакетно, по всем поправкам сразу. Они будут либо поддерживаться, либо нет», — сообщили изданию в рабочей группе по поправкам.

Ранее стало известно, что отдать свои голоса за поправки в Конституцию россияне смогут до 1 мая этого года. Это будет выходной день. Законопроект с поправками уже прошел первое чтение в Госдуме, после того, как там его утвердят, он отправится в Совфед и затем в законодательные собрания регионов.