Власть 13 января 2023, 03:43 Более 120 тысяч жителей Донбасса признали потерпевшими от украинских националистов Глава СК Бастрыкин: в Донбассе признали потерпевшими более 120 тысяч человек РИА «Новости»

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Свыше 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступлений украинских националистов, совершенных с 2014 года, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин. Его слова привела «Российская газета».

«Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно», — добавил руководитель ведомства.

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По словам Бастрыкина, среди фигурантов находятся 112 лиц — командиры и руководство ВСУ, министерства обороны Украины. СК России заочно арестовал 132 человека.

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Следователи завершили работу над 138 уголовными делами о применении бойцами ВСУ запрещенных веществ. Кроме того, расследовались факты жестокого обращения украинских военных с мирными жителями и пленными.

Ранее украинский солдат пожаловался западным СМИ, что командование бросило его подразделение в Соледаре. Он утверждает, что военные остались без воды и еды.