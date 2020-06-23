Более 1,2 млн человек проголосуют онлайн по поправкам

Прием заявлений от москвичей и жителей Нижегородской области для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ завершился 21 июня. В Центризбиркоме рассказали, сколько всего заявок получили.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, с 5 июня желание выразить свое мнение дистанционно высказали 1 215 926 человек. Об этом сообщил ТАСС. Всего ЦИК получила 3,7 миллиона заявок по месту пребывания. Таких людей автоматически исключают из списков участников голосования по месту регистрации.

Памфилова уточнила, что для голосования напечатаны более 108,5 миллиона бюллетеней по всей стране. Некоторые находящиеся за рубежом россияне уже проголосовали досрочно. Свое мнение высказали около двух тысяч человек.

«Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание», — отметила глава Центризбиркома.

Она добавила, что для в 144 странах созданы 255 участков. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно.