Более 1000 семей получат новое жилье в Губкинском | 360°

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Более 1000 семей получат новое жилье в Губкинском

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Мэр Губкинского Андрей Гаранин заявил, что 1300 семей обзаведутся новым жильем в 2023 году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В этом году жилищные условия улучшили 60 семей, и около 200 человек получат деньги за аварийные квадратные метры.

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«Конечно, с учетом поддержки губернатора мы активно строимся. В следующем году будет массовое переселение из аварийного фонда», — подчеркнул Гаранин.

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Также он добавил, что местные жители могут проконсультироваться по всем вопросам с экспертами управления жилищной политики города.

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