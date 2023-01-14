Власть 14 января 2023, 14:44 Бойцы «Вагнера» не смогут участвовать в выборах без внесения изменений в УК Сенатор Полетаев: менять законы из-за ЧВК и участия в выборах преждевременно РИА «Новости»

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Заключенные из ЧВК «Вагнер» не смогут участвовать в выборах в законодательные органы власти без изменения уголовного законодательства, рассказал РБК первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев. По его словам, пока рано говорить о возможной корректировке УК.

Сенатор напомнил, что действующий Уголовный кодекс содержит ограничения для участия в выборах для совершивших преступления по ряду статей. Сейчас этот момент обойти никак нельзя, добавил собеседник издания. По его мнению, для изменения законодательства причин нет.

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«Есть ли в этом (изменениях в законодательство — прим. ред.) потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности», — отметил Владимир Полетаев.

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Ранее со службы вернулись более 100 бывших заключенных бойцов ЧВК «Вагнер». Они получили помилование и поделились планами на будущее. Кто-то решил восстановить здоровье и отдохнуть, а один из них анонсировал скорое возвращение в зону проведения спецоперации.