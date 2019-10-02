Боец джиу-джитсу Наби Амадзиев избил двух полицейских при задержании в Москве

1 октября на Цветном бульваре оперативниками ОЭБиПК УВД ЦАО Москвы по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий. Он оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам травмы.

Против московского хоккеиста возбудили дело за подделку прав Подробнее

Как сообщила «360» пресс-служба столичного главка, речь идет о чемпионе по джиу-джитсу Наби Амадзиеве. Травмированные им полковник и капитан полиции обратились в медицинское учреждение. После оказания помощи, они продолжили несение службы.

«Материалы проверки в отношении задержанного направлены в органы следствия для принятия процессуального решения», — сообщили в ГУ МВД.

По данным РЕН ТВ, многократный победитель республиканских всероссийских турниров по джиу-джитсу, двукратный призер чемпионата России по грепплингу Наби Амадзиев подозревается в изготовлении и попытке продажи поддельных медицинских книжек.

При задержании спортсмен вел себя агрессивно и нанес двум полицейским удары по голове и телу.

По факту произошедшего проводится проверка.