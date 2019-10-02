Боец джиу-джитсу Наби Амадзиев избил двух полицейских при задержании в Москве
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Как сообщила «360» пресс-служба столичного главка, речь идет о чемпионе по джиу-джитсу Наби Амадзиеве. Травмированные им полковник и капитан полиции обратились в медицинское учреждение. После оказания помощи, они продолжили несение службы.
«Материалы проверки в отношении задержанного направлены в органы следствия для принятия процессуального решения», — сообщили в ГУ МВД.
По данным РЕН ТВ, многократный победитель республиканских всероссийских турниров по джиу-джитсу, двукратный призер чемпионата России по грепплингу Наби Амадзиев подозревается в изготовлении и попытке продажи поддельных медицинских книжек.
При задержании спортсмен вел себя агрессивно и нанес двум полицейским удары по голове и телу.
По факту произошедшего проводится проверка.