«Бодрить чиновничье сообщество». Политолог призвал Путина проводить прямые линии чаще

Прямая линия с Владимиром Путиным должна проходить не раз в год, а как минимум раз в квартал. Это очень хорошо стимулирует работу чиновников, которые начинают выполнять свои обязанности и трудиться на благо граждан страны.

Об этом «360» рассказал политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.

«Главным терапевтическим средством для страны остается Владимир Путин. Я бы вообще проводил прямые линии с президентом не раз в год, а минимум раз в квартал. А то и чаще. Сильно бодрит, так сказать, чиновничье сообщество. Все начинают бегать и интенсивнее выполнять свои обязанности, устранять проблемы, которые созданы в том числе благодаря деятельности некоторых чиновников», — отметил Мартынов.

Он пояснил, что имеет в виду комфорт и справедливость для граждан страны, ради которых эти чиновники и работают.

Политолог также уточнил, что во время прямой линии президент подал сигналы не только российским чиновникам, но и зарубежным политикам. В том числе — Украине. Путин высказался очень жестко, заявив, что с действующей властью страны разговаривать не о чем в рамках сложившегося режима, когда страной управляют из-за рубежа. При этом Мартынов полностью поддержал заявление Путина о том, что русские и украинцы — один народ.

«В том числе и по провокации с британским эсминцем, по поводу российско-американских отношений все было аккуратно высказано, так или иначе. Особенно в части того, какое давление идет на нашу политическую систему. И на нашу электоральную систему — в преддверии больших выборов», — отметил он.

Мартынов отметил, что считает прямую линию с президентом «сугубо внутренним мероприятием» для страны. Поэтому то, как отреагируют на слова Путина в других странах, — это их проблемы.