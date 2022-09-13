Бочкарев сообщил о готовящейся сдаче более 30 домов по программе реновации | 360°

Власть 13 сентября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Бочкарев сообщил о готовящейся сдаче более 30 домов по программе реновации

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца года сдадут более 30 домов по программе реновации. Об этом сообщило ИА НСН.

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Общая площадь недвижимости составит более 850 тысяч квадратных метров. Кроме того, в данный момент строится 166 домов. Еще 237 домов сейчас проектируют.

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