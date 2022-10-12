Бочкарев сообщил, что дизайн станции БКЛ «Нагатинский Затон» почти завершился | 360°

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Важное
12 октября 2022, 19:53
«Потолок ледяной, дверь скрипучая». Миллер сравнил газовую политику ЕС с песней о зиме
Общество
12 октября 2022, 19:49
Большинство россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России
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Власть
12 октября 2022, 19:45
Путин назвал диверсии на «Северных потоках» актом международного терроризма
Подмосковье
12 октября 2022, 19:44
МинЖКХ проведет капремонт 14 МКД в Протвине в 2022 году
Эксклюзив
12 октября 2022, 19:37
Пожар охватил мебельный цех в Чехове
Происшествия
12 октября 2022, 19:27
Русофобия убивает. Эстония помогла двум террористам пробраться в Россию
Мир
12 октября 2022, 19:22
США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка
Важное
12 октября 2022, 19:18
Кремль заявил о подготовке Эрдоганом предложений по урегулированию украинского кризиса
Спорт
12 октября 2022, 19:13
Кремлев призвал МОК разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях