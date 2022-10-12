Бочкарев сообщил, что дизайн станции БКЛ «Нагатинский Затон» почти завершился | 360°

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Бочкарев сообщил, что дизайн станции БКЛ «Нагатинский Затон» почти завершился

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Монтаж основных элементов дизайна на станции БКЛ «Нагатинский затон» закончен. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Свои места на станции заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции метро — панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона», — заявил он.

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Уточняется, что панно выполнено в виде мозаики. Ее элементы состоят из натурального камня и непрозрачного стекла. Размер самого крупного панно — 14 на 3,6 метра.

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