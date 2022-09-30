Заместитель мэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве пересадочного моста на станции БКЛ «Текстильщики» | 360°

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30 сентября 2022, 16:28

Заместитель мэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве пересадочного моста на станции БКЛ «Текстильщики»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на строящейся станции БКЛ «Текстильщики» начались работы над пересадочным мостом к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что станция «Текстильщики» БКЛ располагается между Шоссейной улицей и второй линией МЦД. Длина перехода составит 140 метров, он будет проходить над железной дорогой, уточнил Бочкарев.

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Бочкарев заключил, что новая станция станет важным компонентом будущего транспортно-пересадочного узла.

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