Блумберг хочет победить Трампа, отказавших от президентства

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с президентской гонки США. Он решил поддержать кандидатуру Джозефа Байдена.

В своем twiitter-аккаунте Блумберг опубликовал сообщение, что не будет выдвигаться на пост президента.

«Три месяца назад я вступил в (президентскую) гонку для победы над Дональдом Трампом. Сегодня я покидаю ее по этой же причине», — сказано в сообщении.

По мнению экс-мэра победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого.

«Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о своем конкуренте от демократической партии Майкле Блумберге. Трамп назвал его «самым большим лузером», и считает, что тот зря потратил 700 миллионов долларов.