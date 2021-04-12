Bloomberg: США напряглись из-за цифрового юаня, угрожающего доллару

Белый дом усилил наблюдение за планами Китая по использованию цифрового юаня, чтобы понять, «какие могут быть последствия» от использования этой валюты, сообщили источники Bloomberg. Также в США обсуждают выпуск цифрового доллара.

Изучением влияния цифрового юаня на мировую финансовую систему занимаются в Минфине, Госдепартаменте, Пентагоне и Совете национальной безопасности.

Некоторые американские чиновники опасаются, что использование этой валюты станет одним из элементов в «долгосрочных попытках лишить доллар роли основной резервной валюты в мире».

Однако, как заявляла ранее министр финансов США Джанет Йеллен, юань практически не участвует в глобальных транзакциях. Источники подтвердили, что американские официальные лица меньше обеспокоены вызовом цифрового юаня нынешней структуре мировой финансовой системы. Однако хотят понять, можно ли будет его использовать для обхода санкций США.

По словам собеседников, администрация президента Джо Байдена не планирует предпринимать каких-либо мер для противодействия цифровой валюте Китая.

Параллельно в Конгрессе проявляют больший интерес к созданию цифрового доллара. Йеллен заявила, что цифровая версия доллара может помочь улучшить доступ семей с низкими доходами к финансовым услугам.